Начиная с понедельника, 16 ноября, и на следующие две недели очная работа образовательных учреждений по всей стране останавливается.

Греция на две недели закрывает детсады и переводит школы на дистанционное обучение в связи с эпидемией коронавируса.

Читайте такжеERRORERRORERRORERROR

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini, об этом объявила министр образования Ники Керамеос.

"Начиная с понедельника, 16 ноября, и на следующие две недели очная работа образовательных учреждений по всей стране останавливается. Детсады, начальная школа, лицеи и гимназии закрываются до 27 ноября", - сообщила она.

По словам министра, на этот период ученикам предложат программу дистанционного образования.

При этом, в правительстве отметили, что закрывают детсады и школы не из-за большого количества заражений в коллективах, а для того, чтобы " уменьшить мобильность взрослых".

Министр внутренних дел в то же время заявил, что все госслужащие Греции в настоящее время перейдут на режим работы, который применялся во время жесткого карантина "первой волны" - их максимально переведут на дистанционную работу в случаях, когда это позволяют должностные обязанности. Кроме того, руководство должно обеспечить возможность не выходить на работу для работников, входящих в "группу риска". Работники бюджетной сферы, имеющие детей в возрасте до 15 лет, получат возможность работать либо на четверть рабочего времени меньше, либо в альтернативные часы, либо взять оплачиваемый отпуск.

Похожие обязательства выдвигают для компаний частного сектора.

"Во всех случаях, мы поддержим семей с детьми, чтобы один из двух родителей мог быть дома", - отметил министр.

11-12 ноября суточный прирост заражений в Греции впервые превысил 3 тысячи случаев. Население страны - около 10,7 миллиона человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН