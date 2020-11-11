Оппозиция угрожает отстранить Пашиняна от власти / фото REUTERS

Оппозиционные фракции парламента Армении поставили ультиматум премьер-министру Николу Пашиняну.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Предлагаем следующий вариант: сегодня до 24:00 даем Пашиняну время для отставки и до 24:00 время для проведения заседания парламента», - заявил на митинге представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

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Если требование не будет выполнено, то 12 ноября оппозиция намерена решить вопрос «устранения Пашиняна и его политической команды от власти», - отметил он.

 «Партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" собрали необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания парламента. В повестке заседания - отставка Пашиняна», - добавил Сагателян.

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Автор: УНИАН