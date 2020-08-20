Врачи смогли стабилизировать состояние Навального

В данный момент перевозка пациента в Москву не планируется.

Омским медикам удалось стабилизировать состояние оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован с симптомами отравления и впал в кому.

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Как сообщает Znak, об этом сообщил заместитель главрача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.

"В настоящее время проведено несколько телемедицинских консультаций с федеральными центрами, с ведущими экспертами нашей страны, профиль которых позволяет им консультировать данного пациента. Все они считают, что все лечебно-диагностические мероприятия были проведены правильно и в полном объеме. То, что нам удалось его стабилизировать, иметь ту клиническую картину, которая есть, это хороший осторожный прогностический признак", - сказал Калиниченко.

Кроме того, по словам медика, в данный момент планов перевозить пациента в Москву нет.

Отравление Навального: что известно

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Автор: Дмитрий Захаров