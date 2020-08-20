РосСМИ сообщили об алкоголе в крови Навального, у политика все отрицают

Утверждается, что в больницу политик поступил с 0,2 промиле в крови.

Алексей Навальный поступил в больницу с умеренным количеством алкоголя в крови.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Очевидцы якобы рассказали, что Накануне вылета в Москву Алексей Навальный употреблял алкоголь.

«В больницу Алексей поступил с 0,2 промиле в крови. По неподтвержденным данным, Навальный выпивал до 2 часов ночи в деревне Кафтанчиково под Томском. Алкоголь в сочетании с другими препаратами (возможно, оксибутиратом) мог вызвать непредсказуемую реакцию», – говорится в сообщении.

На информацию отреагировал пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. По ее словам, политик вчера не пил, и не принимал никаких таблеток сегодня.

"Вижу, кремлевские телеграм-каналы стали отрабатывать новый темник: якобы Навальный вчера вечером много пил, а сегодня сам принял таблетку от похмелья, что и спровоцировало отравление. Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня", - заявила она.

Отравление Навального: что известно

Российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с признаками отравления. Политику стало плохо в самолете, на котором он летел в Томск.

Пресс-секретарь Навального сообщила, что он находится в коме. Вскоре его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по требованию штаба вызвали полицию.

Российский Telegram канал LIFE SHOT, ссылаясь на источник, писал, что у Навального предварительно диагностировали острое отравление неустановленным психодислептиком, который может вызывать галлюцинации.

Житель Томска, летевший с мужчиной одним рейсом, опубликовал в Instagram фото, как оппозиционер пьет горячий напиток в здании аэропорта. Предположительно, после напитка ему и стало плохо.

Это не первое отравление Навального. В июле 2019 года российского оппозиционера задержали после митинга за допуск независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, и уже на следующий день госпитализировали в больницу с признаками отравления. Тогда медики диагностировали у политика «острую аллергическую реакцию». По его словам, у него начала «гореть и колоться» кожа на лице, шее и ушах.

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Автор: Дмитрий Захаров