Личный врач хочет эвакуировать Навального в Европу - СМИ
Российского оппозиционера Навального хотят эвакуировать в одну из клиник Европы.
Об этом в интервью Meduza рассказал личный врач Навального Ярослав Ашихмин, который наблюдает его с 2013 года.
"Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу", - заявил Ашихмин.
Он также добавил, что уже ведутся переговоры с Ганноверским или Страсбургским госпиталями.
"Сейчас очень важно, чтобы омские медики отдали пациента, потому что при всем огромном уважении нужно понимать, что это — очень специфическая сфера и очень мало школ, которые могут вести пациента, который, вероятно, отравлен каким-то токсином", - заявил доктор.
По последним данным, Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что изменений в его состоянии по-прежнему нет, диагноз тоже до сих пор не установлен.
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Отравление Навального: что известно
- Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.
- В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление.
- Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.
- Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального.
- По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.
- Российские СМИ сообщают, что в крови Навального обнаружили алкоголь. У оппозиционера опровергли эту информацию: "Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня" - сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
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