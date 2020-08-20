Личный врач хочет эвакуировать Навального в Европу - СМИ

Уже ведутся переговоры с западными клиниками.

Российского оппозиционера Навального хотят эвакуировать в одну из клиник Европы.

Об этом в интервью Meduza рассказал личный врач Навального Ярослав Ашихмин, который наблюдает его с 2013 года.

"Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу", - заявил Ашихмин.

Он также добавил, что уже ведутся переговоры с Ганноверским или Страсбургским госпиталями.

"Сейчас очень важно, чтобы омские медики отдали пациента, потому что при всем огромном уважении нужно понимать, что это — очень специфическая сфера и очень мало школ, которые могут вести пациента, который, вероятно, отравлен каким-то токсином", - заявил доктор.

По последним данным, Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что изменений в его состоянии по-прежнему нет, диагноз тоже до сих пор не установлен.

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Автор: Екатерина Лиманская