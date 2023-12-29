Ключевые слова 2023-го года - война и коррупция. Очевидно, что эти два явления как-то связаны. Но как именно? Первое, что приходит на ум - это то, что коррупция систематически ослабляет Украину в войне. Вероятно, во многих случаях это так. Однако есть еще кое-что, о чем все забывают.

Что является самым высоким уровнем коррупции? Очевидно, что это политическая коррупция, когда политические решения принимаются под влиянием "аргументов" личной пользы. Но какой тип политической коррупции является вершиной этой пирамиды? Вершина коррупционной пирамиды - коррупция при принятии внешнеполитических решений. Фактически речь идет об измене долгосрочных, в частности национальных интересов. А именно долгосрочные интересы - это система ценностей...

К сожалению, все это очень напоминает ситуацию между Первой и Второй мировыми войнами

Обе войны, о которых много информации на конец года - как в Украине, так и в Израиле - стали не только возможными, но даже неотвратимыми, вследствие предательства политическими элитами свободного мира ценностей этого самого свободного мира. Причем измена не произошла внезапно, а продолжалась несколько десятилетий и имела системный характер.

К сожалению, все это очень напоминает ситуацию между Первой и Второй мировыми войнами (хотя, скорее, это была одна война на два этапа с перемирием посередине).

Тогда, в 20-30-х годах прошлого века (и так же после победы в холодной войне) свободный мир стал "продаваться", смотреть сквозь пальцы на укрепление различных диктатур: на перевооружение Германии и Японии, на агрессии Италии, Германии, Японии в отношении более слабых соседей. Спустя 30 лет за этот самый высокий уровень политической коррупции элитам свободного мира пришлось платить кровью солдат.

Пробуждение пришло лишь в конце сороковых, когда мир осознал масштабы трагедии

Но даже во время "второго этапа" этой великой войны, политики продолжали предавать ценности, на которых основывался их мир - они закрывали свои страны перед евреями, бежавшими от Холокоста, покупали "грязное золото" и многое другое…

Пробуждение пришло лишь в конце сороковых, когда мир осознал масштабы трагедии. И тогда Черчилль со своей фултонской речью оказался провидцем. (В этой речи речь шла о смене фашистского врага на коммунистического и пролегании через Европу – от Балтики до Адриатики – "железного занавеса", - УНИАН). В дальнейшем риторика людей, фактически победивших в холодной войне, таких как Рейган и Тэтчер, мало отличалась от риторики фултонской речи, поскольку в основе лежали одни и те же ценности…

На данный момент мы, к сожалению, наблюдаем повторение ситуации с промежуточным 30-летним перемирием, когда западные элиты забывали о ценностях, оправдываясь вроде бы государственными интересами, а диктатуры набирали силу для реванша.

Александр Ольшанский, украинский предприниматель, президент холдинга Internet Invest Group, человек, которого называют отцом украинского интернета