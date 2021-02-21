По информации британских изданий, школы откроются 8 марта, непродовольственные магазины - до конца апреля, пабы и рестораны - только к маю.

В Великобритании планируют постепенно смягчить локдаун, введенный в начале января из-за новой волны распространения коронавируса.

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон, как ожидается, завтра вечером объявит об ослаблении ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса, сообщает Русская служба ВВС.

В этот уик-энд премьер завершает работу над планом постепенного снятия ограничений. По информации британских изданий, школы, согласно разработанному правительством плану, откроются 8 марта, также с этой даты будут разрешены встречи двух человек из двух разных домохозяйств.

С 29 марта предположительно будут разрешены встречи шести человек из разных домохозяйств. Непродовольственные магазины откроются до конца апреля. Залы пабов и ресторанов, по данным газет, откроются только к маю, однако летние веранды заведений, возможно, начнут принимать посетителей несколько раньше.

В Британии вакцинацию прошли около 15 миллионов человек из групп риска. Как надеются власти страны, вакцинация поможет снизить число заражений. Однако ученые ранее предостерегли правительство страны от поспешного снятия ограничений.

Что этому предшествовало

С 5 января в Англии из-за новой волны распространения коронавируса ввели уже третий с начала пандемии локдаун.

Были закрыты школы и все магазины, которые торгуют не жизненно важными товарами. Рестораны работают только на доставку.

Гражданам разрешено покидать свои дома только для покупки предметов первой необходимости, занятий спортом, посещения медучреждений и во избежание домашнего насилия. Также разрешены поездки на работу тем, кто по определенным причинам не может работать из дома.

Ограничения касаются только Англии, в других частях Великобритании вопрос борьбы с коронавирусом регулируется местными властями, хотя там тоже были введены ограничения.

Соединенное Королевства находится на 5-м месте в мире по уровню смертности от COVID-19 – за год пандемии в этой стране от осложнений коронавирусной болезни умерли свыше 120 тысяч человек, заболели более 4,1 миллиона.

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Автор: Виктория Токарева