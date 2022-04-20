Производитель дронов-камикадзе "Switchblade" подарил Украине 100 беспилотников "Quantix Recon".
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.
Как говорится в сообщении компании, 100 БпЛА "Quantix Recon" будут предоставлены независимо от других систем компании, которые поставляет Украине правительство США. Подаренные нашему государству дроны будут отправлены в течение текущей недели, а за ними будут и другие поставки.
Глава и исполнительный директор "AeroVironment" господин Вахид Наваби представил БпЛА украинскому послу и военному атташе на прошлой неделе и отметил: "Это пожертвование предоставит операторам инструмент, который может летать незамеченным силами противника и не поддаваться воздействию радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку отдаленных, недоступных областей поля боя, которое динамично меняется".
По его словам, полученная дронами "Quantix Recon" информация позволит планировать операции таким образом, чтобы не подвергать украинских военных опасности.