Полученная дронами "Quantix Recon" информация позволит планировать операции таким образом, чтобы не подвергать украинских военных опасности.

Производитель дронов-камикадзе "Switchblade" подарил Украине 100 беспилотников "Quantix Recon".

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

Как говорится в сообщении компании, 100 БпЛА "Quantix Recon" будут предоставлены независимо от других систем компании, которые поставляет Украине правительство США. Подаренные нашему государству дроны будут отправлены в течение текущей недели, а за ними будут и другие поставки.

Глава и исполнительный директор "AeroVironment" господин Вахид Наваби представил БпЛА украинскому послу и военному атташе на прошлой неделе и отметил: "Это пожертвование предоставит операторам инструмент, который может летать незамеченным силами противника и не поддаваться воздействию радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку отдаленных, недоступных областей поля боя, которое динамично меняется".

По его словам, полученная дронами "Quantix Recon" информация позволит планировать операции таким образом, чтобы не подвергать украинских военных опасности.

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