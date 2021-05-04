Протесты могут начаться 9 мая.

Белорусская оппозиция планирует новые массовые протесты против режима Александра Лукашенко.

Читайте такжеКыргызстан и Таджикистан отвели войска и технику от границыОб этом заявил бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), пишет DW.

Протесты могут начаться 9 мая.

"Через соцсети я призову белорусов выйти на улицы. Если Лукашенко позволит избить протестующих 9 мая, он войдет в белорусскую историю как фашист", - сказал Латушко.

Оппозиционер заявил, что он сам и другие члены демократического движения "готовы взять судьбу страны в свои руки".

Некоторые из них находятся в Беларуси, но озвучивать их имена он не стал из-за угрозы немедленного ареста.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. По всей стране начались забастовки.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей были задержаны, многих из них при задержании и в СИЗО сильно избивали. Сотни человек пострадали, погибли несколько человек.

Европейский Союз не признал результаты выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.

17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах, в то же время признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

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Автор: Людмила Жерновская