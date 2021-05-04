Белорусская оппозиция планирует новые массовые протесты против режима Александра Лукашенко.
Читайте такжеКыргызстан и Таджикистан отвели войска и технику от границыОб этом заявил бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), пишет DW.
Протесты могут начаться 9 мая.
"Через соцсети я призову белорусов выйти на улицы. Если Лукашенко позволит избить протестующих 9 мая, он войдет в белорусскую историю как фашист", - сказал Латушко.
Оппозиционер заявил, что он сам и другие члены демократического движения "готовы взять судьбу страны в свои руки".
Некоторые из них находятся в Беларуси, но озвучивать их имена он не стал из-за угрозы немедленного ареста.
Протесты в Беларуси
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. По всей стране начались забастовки.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей были задержаны, многих из них при задержании и в СИЗО сильно избивали. Сотни человек пострадали, погибли несколько человек.
- Европейский Союз не признал результаты выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.
- 17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах, в то же время признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.
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