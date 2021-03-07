Политику было 69 лет.

7 марта в авиакатастрофе погиб французский политик, миллиардер Оливье Дассо.

Читайте такжеПолитзаключенная в Беларуси гражданка Швейцарии объявила голодовкуОб этом пишет Le Parisien.

Депутат Национального собрания Франции был старшим из четырех детей влиятельного политика и крупного промышленника Сержа Дассо.

Forbes оценивает состояние Оливье Дассо в $7,3 млрд.

Депутат уехал на выходные в Довиль, где у него есть дом для отдыха. Крушение вертолета произошло в городе Тук, департамент Кальвадос. Также погиб пилот.

Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации сообщило, что самолет Aerospatiale AS350 Squirrel разбился при взлете, совершенном с частной земли около 17:50.

Президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter выразил соболезнования семье Дассо.

«Оливье Дассо любил Францию. Промышленный магнат, депутат, выборный чиновник, офицер военно-воздушных сил в запасе: в течение своей жизни он никогда не переставал служить нашей стране. Его внезапная смерть - большая потеря. Мои мысли с его семьей и близкими», - написал Макрон.

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Автор: Людмила Жерновская