Умер создатель олимпийского Мишки
18:32, 20 июля 2020Мир
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Художнику было 84 года.
Виктор Чижиков создал олимпийского Мишку / фото издательство АСТ
Сегодня в возрасте 84 лет скончался художник Виктор Чижиков, автор знаменитого олимпийского Мишки.
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Об этом в Facebook сообщает канал "АСТ Дети".
"С грустью сообщаем, что сегодня 20 июля 2020 года ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России... Виктору Александровичу было 84 года", - сказано в сообщении.
С конца 50-х годов и до последних лет он рисовал для детей и для взрослых – книжки, карикатуры, шаржи, смешные рисунки для журналов.
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