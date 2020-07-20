Умер создатель олимпийского Мишки

Художнику было 84 года.

Сегодня в возрасте 84 лет скончался художник Виктор Чижиков, автор знаменитого олимпийского Мишки.

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Об этом в Facebook сообщает канал "АСТ Дети".

"С грустью сообщаем, что сегодня 20 июля 2020 года ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России... Виктору Александровичу было 84 года", - сказано в сообщении.

С конца 50-х годов и до последних лет он рисовал для детей и для взрослых – книжки, карикатуры, шаржи, смешные рисунки для журналов.

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