Кулеба призвал восстановить права украинской спортсменки.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международную федерацию фехтования отменить отстранение украинской фехтовальщицы Ольги Харлан от участия в чемпионате мира.

В микроблоге Twitter он раскритиковал поведение российской спортсменки Анны Смирновой. "Анна Смирнова проиграла честную конкуренцию и решила сыграть в грязную игру с шоу рукопожатий. Именно так действует российская армия на поле боя", - отметил министр.

"Ольга Харлан выиграла честную конкуренцию и проявила достоинство. Я призываю Международную федерацию фехтования восстановить права Харлан и позволить ей соревноваться", - добавил Кулеба.

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Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обнародовал фотографию российской спортсменки в солдатской шапке-ушанке.

"На фото Анна Смирнова - та самая российская фехтовальщица, которой украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку на чемпионате мира после одержания победы в честном поединке. Как видим, она открыто восхищается российской армией, которая убивает украинцев и уничтожает наши города. Международная федерация фехтования дисквалифицировала представительницу Украины за нежелание жать руку россиянке. Это надо воспринимать как позицию? Не пахнут ли русские деньги кровью?" - написал он в Twitter.

Ольга Харлан отказалась жать руку россиянке

Как известно, украинские спортсмены принципиально отказываются давить руку россиянам после соревнований.

Сегодня Харлан одержала победу над Смирновой в поединке со счетом 15:7. когда та подошла пожать руку, украинка предложила "удариться" саблями. Однако россиянка отказалась, требуя именно рукопожатия.

Уже впоследствии стало известно, что украинскую спортсменку не допустили к поединку со спортсменкой из Болгарии Иоанной Ивлиевой, отдав ей победу.

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