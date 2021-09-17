Алистер Макколл, занимающийся выпуском Good University Guide в The Times, заявил, что не нужно недооценивать достижение Сент-Эндрюсского университета.

Первое место в рейтинге британских университетов Good University Guide, который ежегодно выпускае газета The Times, занял шотландский Сент-Эндрюсский университет.

Престижные Оксфордский и Кембриджский университеты впервые потеряли первое место в этом рейтинге — они заняли второе и третье место соответственно. В топ-5 также вошли Имперский колледж Лондона и Лондонская школа экономики.

При составлении Good University Guide учитывается целый ряд параметров. Часть из них поступает от британского Управления по статистике высшего образования, в числе таких параметров — данные о соотношении числа студентов и преподавателей, количестве дипломов с отличием и дипломов других категорий, затратах университета на образование и оборудование, перспективах выпускников.

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Также при составлении рейтинга учитываются результаты опросов студентов об их удовлетворенности образованием как в целом, так и с точки зрения качества преподавания.

Алистер Макколл, занимающийся подготовкой и выпуском Good University Guide в The Times, заявил: "Не нужно недооценивать достижение Сент-Эндрюсского университета, возглавившего наш рейтинг. Это не случайность. Университет несколько лет приближался к дуополии Оксбриджа, что поддерживалось выдающимся уровнем удовлетворенности студентов, который достиг пика в последний год даже несмотря на пандемию", передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая