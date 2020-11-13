В Аргентине велосипедист упал на огромный кактус и попал из-за этого в больницу.
Читайте такжеВ Австралии девушка прокатилась на аттракционе и упала с 30-метровой высотыОб этом говорится в сюжете ТСН.
Мужчина участвовал в любительских гонках. Во время соревнования его колесо попало в выбоину, и спортсмена выбросило на заросшую кактусами обочину.
На кадрах, снятых очевидцами, видно: на его теле – тысячи колючек. Глаза и лицо, к счастью, не пострадали, ведь велосипедист был в шлеме.
Прохожие попытались помочь и вытаскивали шипы прямо на месте. Впрочем, когда стало очевидно, что это очень сложно, - доставили пострадавшего в ближайший госпиталь.
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