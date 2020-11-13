В тело велосипедиста вонзились тысячи колючек.

В Аргентине велосипедист упал на огромный кактус и попал из-за этого в больницу.

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Мужчина участвовал в любительских гонках. Во время соревнования его колесо попало в выбоину, и спортсмена выбросило на заросшую кактусами обочину.

На кадрах, снятых очевидцами, видно: на его теле – тысячи колючек. Глаза и лицо, к счастью, не пострадали, ведь велосипедист был в шлеме.

Прохожие попытались помочь и вытаскивали шипы прямо на месте. Впрочем, когда стало очевидно, что это очень сложно, - доставили пострадавшего в ближайший госпиталь.

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Автор: Людмила Жерновская