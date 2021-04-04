Также он пригласил Кулебу принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Читайте такжеПодготовка госпереворота в Иордании: Зеленский выразил поддержку королюОб этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Ключевая тема разговора с Жозепом Боррелем - обострение Россией ситуации безопасности. "ЕС с вами" - так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщил Кулеба.

Также он отметил, что Боррель пригласил его принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля.

Обострение на Донбассе: подробности

30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.

Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

В Главном управлении разведки Минобороны не исключают попытки продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины. По данным разведчиков, Россия наращивает военное присутствие у украинских границ и завершает подготовку комплекса мер, цель которого - понуждение Украины на военный ответ.

Президент Владимир Зеленский отметил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию введение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

Руководитель МИД Дмитрий Кулеба призвал Россию подтвердить приверженность политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Донбассе, которую она завела в тупик.

Глава Минобороны США Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Украины Андреем Тараном заверил, что Украина не останется один на один в случае усиления российской агрессии.

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Автор: Людмила Жерновская