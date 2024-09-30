Израильские ВВС уничтожили главу исламистской группировки "Хезболла" Хасана Насраллу. Лидер организации был убит в результате атаки на центральный штаб в районе Дахия на юге Бейрута. Теперь, думаю, должно пройти некоторое время, пока заменят генерального секретаря движения.

Скорее всего, им может стать двоюродный брат Насраллы - Хашим Сафи ад-Дин. Однако, это еще не точно. Формирование новой верхушки зависит и от того, какая там ситуация внутри движения, насколько все сложно. На среднем звене военные командиры тоже будут заменены другими людьми. То есть, кадровый резерв у "Хезболлы" есть.

Немало времени у них займет восстановление системы внутренней коммуникации, которая была скомпрометирована и уничтожена израильскими спецслужбами после массового подрыва пейджеров. Некоторое время они будут ослаблены и дезорганизованы (как долго - пока сложно сказать, от нескольких недель до нескольких месяцев). Однако, в целом, военный потенциал этой организации, полагаю, сохранится.

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"Хезболла" не были готовы к тому, что Израиль знал об их средствах связи, что он их заминировал.

Также они были не готовы к тому, что Израиль в какой-то момент пересечет "красные линии" и примет решение о ликвидации их лидеров.

Я так понимаю, они считали, что Израиль будет держаться в определенных рамках, которые работали все это время - по сути, с 90-х годов. Однако после такого удара "Хезболла" будет менять свою тактику, позиционирование и отношение к Израилю.

Что же касается ближайших планов Израиля в этой ситуации, думаю, они проведут наземную операцию на юге Ливана. В частности, заведут туда свои войска, оккупируют часть южных регионов (в основном приграничных) для того, чтобы создать буферную зону, оттеснить "Хезболлу" подальше на север. Это нужно для того, чтобы "Хезболла" не могла обстреливать северные регионы Израиля, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху смог выполнить свое обещание и вернуть израильских граждан домой.

Израиль сейчас руководствуется логикой эскалации, суть которой - демонстрация силы и нагнетание страха у противника. Это единственная тактика, которая известна Нетаньяху, и которую он использует на протяжении всей своей профессиональной политической жизни. Думаю, что в Израиле верят: именно таким образом надо действовать. Другого плана нет, поскольку другой план - это договоренности.

К этому, собственно, призывают международные партнеры. Но в глазах премьер-министра Израиля, его коалиционных партнеров из правых партий, любые соглашения - это компромисс, компромисс - это слабость, а слабость - это недопустимо, поскольку это будет означать, что они вели эту войну просто так, и все жертвы были непонятно, за что.

Поэтому, они не пойдут на договоренности, по крайней мере, до президентских выборов в США.

Что касается того, каким может быть ответ "Хезболлы", они и сейчас продолжают обстрелы северных регионов Израиля. И будут продолжать их столько, сколько смогут. Если же израильская армия вторгнется на территорию Ливана, "Хезболла" не сможет выдержать "лобового" столкновения, но сможет навязать Израилю подпольную партизанскую войну, которую сейчас ведет против нее "Хамас".

Это будет некое "болото", где Израиль будет вести войну малой интенсивности и, скорее всего, довольно длительное время. Думаю, "Хезболла" и ее партнеры, все проиранские силы, будут делать ставку именно на такую войну, чтобы в какой-то момент Израиль просто устал, чтобы израильское общество начало требовать прекращения огня.

Однако нельзя исключать и обострения в регионе. Оно возможно в случае, если будет прямое активное вмешательство в войну Ирана. Тегеран сейчас как раз обсуждает идею отправки небольшого контингента войск в Ливан - для поддержки "Хезболлы". Однако пока трудно сказать, произойдет ли это и в каком формате.

Илия Куса, эксперт по международной политике аналитического центра Украинский институт будущего