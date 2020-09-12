В Беларуси с 9 августа после голосования на выборах президента продолжаются акции протеста против проведения нечестных выборов.

В Беларуси на акциях протеста вчера задержали 32 человека.

Об этом сообщает издание TUT.BY со ссылкой на пресс-службу МВД.

«11 сентября силовики задержали 32 человека в ходе общественно-политических массовых мероприятий. 18 из них оставлены в местах временного содержания до суда», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеС тортами и флагами: белорусы отпраздновали день рождения Тихановской (фото, видео)

В пятницу МВД насчитало 13 протестных акций в трех регионах страны. Общая их численность «не превысила 450 человек». А вот в акциях в «поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялось 12 массовых мероприятий в 5 регионах страны. В них приняло участие около 800 человек», утверждают белорусские правоохранители.

Также издание сообщает, что в Минске сегодня отмечают День города. По решению городских властей, в этом году в связи с эпидситуацией народные гуляния отменены. Вместе с тем власти призвали жителей Минска принять участие в субботниках. Перед их началом Мингорисполком обещает митинги в поддержку безопасности и спокойствия в белорусской столице.

Протесты в Беларуси: хроника

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева