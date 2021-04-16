Американские военные корабли, которые направлялись в Черное море, пока остаются в Средиземноморье.

Главный инспектор Министерства обороны, адмирал Военно-Морских Сил ВСУ Игорь Воронченко объяснил, почему США сначала собирались направить два военных корабля в Черное море, но суда туда так и не вошли.

Об этом он рассказал в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

"Во-первых, это не зрада. Я не знаю, какие были планы в Шестом флоте США. Видимо, какие-то коррективы внесены. Видимо, принятое решение Высшего военно-политического руководства США либо не раздражать, либо, как говорится, оттяжку сделать", - сказал Воронченко.

Воронченко подтвердил, что действительно была заявка на проход Дарданелл и Босфора, но суда развернулись.

"Я думаю, у США зрелое военно-политическое руководство. Думаю, у них есть еще заготовки. Да, была заявка на проход Дарданеллы и Босфора, но они остались после пополнения припасов на Крите и свернули", - добавил он.

Что этому предшествовало

На прошлой неделе американские ракетные эсминцы USS Donald Cook ("Дональд Кук") и USS Roosevelt ("Рузвельт") вышли с военно-морской базы Рота в Испании. В Министерстве иностранных дел Турции заявляли, что корабли должны были войти в Черное море 14 и 15 апреля. Они должны были оставаться в водах Черного моря до 4-5 мая.

Информация о намерениях США направить в регион свои два военных корабля появилась на фоне роста напряженности из-за стягивания российских военных к границе с Украиной и в аннексированный Крым.

15 апреля агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что запланирован проход американских военных кораблей через пролив Босфор в Черное море не произойдет. СМИ пишут, что США отозвали предупреждение о прохождении кораблей, которое они ранее направили властям Турции в соответствии с конвенцией Монтре. С чем связано такое решение, не сообщается. Официальных комментариев американской стороны пока нет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора