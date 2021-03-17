Санкции вступят в силу с 18 марта.

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России за отравление оппозиционера Алексея Навального. Решение касается ограничения на экспорт товаров, которые угрожают национальной безопасности.

Об этом говорится на сайте министерства торговли США.

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В Россию запретили экспортировать оборудование, технологии и программное обеспечение, которые могут быть использованы в сфере химического оружия. Исключения составят авиационная и космическая сферы. До сентября ограничения по ним не будут распространяться.

Санкции вступят в силу с 18 марта.

В министерстве отметили, что Кремль использует химическое оружие против диссидентов внутри и за пределами страны, нарушая Конвенцию о запрещении химоружия и рискуя жизнями своих и иностранных граждан.

Кроме того, США внесли Россию в перечень стран, с которыми полностью запрещены экспорт и импорт оружия, а также оборонные услуги.

В перечне сейчас находятся 14 стран мира, в том числе и Россия:

Афганистан, Центральноафриканская республика, Кипр, Республика Конго, Эритрея, Гаити, Ирак, Ливан, Ливия, Сомали, Южный Судан, Судан, Зимбабве.

Дело Навального и санкции против России

Навальный находится под стражей с 17 января. Его задержали сразу после того, как он прилетел в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления.

2 февраля суд в Москве удовлетворил ходатайство о замене ему условного срока на реальное лишение свободы в колонии общего режима после того, как Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в нарушении условий испытательного срока.

2 марта вступило в силу решение ЕС о введении санкций в связи с делом Навального против руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова и генпрокурора Игоря Краснова.

Также 2 марта США ввели санкции против 8 должностных лиц и трех российских учреждений в связи с отравлением и заключением Навального.

Санкции введены против Бастрыкина, Калашникова и Краснова, а также директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, начальника Управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, заместителей министра обороны РФ Павла Попова и Алексея Криворучко.

Решением предусмотрено блокирование всего имущества и имущественных интересов этих лиц, находящихся в распоряжении американских граждан. Гражданам США запрещается осуществлять любые операции с российскими должностными лицами, которые попали под санкции. Иностранцы, которые будут способствовать осуществлению значительных операций от имени санкционных лиц, также рискуют попасть под санкции.

Кроме того, США ввели ограничительные меры против трех юридических лиц: 27-го научного центра Министерства обороны РФ, 33-го центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий.

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Автор: Яна Ставская