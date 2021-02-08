Запись беседы российского оппозиционера Алексея Навального с сотрудником Федеральной службы безопасности Константином Кудрявцевым заблокировали на YouTube.
Это заметил телеканал «Дождь».
Читайте также"Будем разбираться": Кулеба вспомнил Навальному скандальное заявление о КрымеВместо видео для пользователей из России появлялся баннер с надписью о том, что ролик заблокирован на территории РФ.
YouTube сообщал, что видео заблокировано из-за нарушения авторских прав ViacomCBS - корпорации, к которой относятся такие компании, как Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon.
«Дождь» предположил, что ролик заблокировали из-за вставки из какого-то фильма, права на который принадлежат ViacomCBS.
Для пользователей из Украины доступ оставался свободным. В России отрывки записей разговора также были доступны на каналах «Навальный Live» и «The Insider».
Однако уже через несколько часов блокировку с видео сняли. На данный момент ролик, опубликованный 21 декабря 2020 года, собрал уже почти 28 млн просмотров.
Отравление Навального: что известно
- Алексею Навальному стало плохо в самолете 20 августа, во время перелета из Томска в Москву.
- Политика госпитализировали в Омске, а затем перевезли в Германию. Эксперты нашли на его вещах и в организме остатки яда из группы "Новичок".
- В декабре The Insider, Bellingcat и CNN опубликовали расследование, где объявили имена восьми офицеров ФСБ, которые три года следили за Навальным и могли быть причастны к его отравлению.
- Кроме того, Навальный под видом помощника главы Совбеза Николая Патрушева вместе с журналистом Bellingcat Христо Грозевым позвонил одному из героев расследования, сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву и расспросил подробности спецоперации по поводу своего отравления.
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