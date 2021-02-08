Алексей Навальный звонил сотруднику ФСБ от имени помощника секретаря Совбеза РФ и расспросил подробности операции по собственному отравлению.

Запись беседы российского оппозиционера Алексея Навального с сотрудником Федеральной службы безопасности Константином Кудрявцевым заблокировали на YouTube.

Это заметил телеканал «Дождь».

Читайте также"Будем разбираться": Кулеба вспомнил Навальному скандальное заявление о КрымеВместо видео для пользователей из России появлялся баннер с надписью о том, что ролик заблокирован на территории РФ.

YouTube сообщал, что видео заблокировано из-за нарушения авторских прав ViacomCBS - корпорации, к которой относятся такие компании, как Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon.

«Дождь» предположил, что ролик заблокировали из-за вставки из какого-то фильма, права на который принадлежат ViacomCBS.

Для пользователей из Украины доступ оставался свободным. В России отрывки записей разговора также были доступны на каналах «Навальный Live» и «The Insider».

Однако уже через несколько часов блокировку с видео сняли. На данный момент ролик, опубликованный 21 декабря 2020 года, собрал уже почти 28 млн просмотров.

Отравление Навального: что известно

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Автор: УНИАН