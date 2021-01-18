На судебном заседании присутствуют только сотрудники пропагандистских телеканалов Life News и "Россия 24".

Российский оппозиционер Алексей Навальный потребовал на заседании суда против него, которое проходит прямо в в отделении полиции, пропустить в зал представителей всех СМИ.

Соответствующее видео опубликовано в его в Твиттере.

Он заявил, что это нужно для того, чтобы сделать процедуру максимально открытой и чтобы все "имели возможность наблюдать за этим удивительным абсурдом, который здесь происходит".

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По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, несмотря на то, что заседание объявлено открытым и гласным, на нем присутствуют только сотрудники пропагандистских телеканалов Life News и "Россия 24".

Как отмечает "МБХ медиа", большинство журналистов не пускают в отдел полиции, они ждут на улице.

Задержание Навального в России

Накануне Алексей Навальный вернулся в РФ из Германии, где лечился от последствий отравления боевым ядом «Новичок».

Самолет с ним должен был сесть в аэропорту «Внуково», куда стянули силовиков и съехались его сторонники, но в итоге приземлился в «Шереметьево».

На паспортном контроле к Навальному с супругой подошли полицейские и потребовали пройти с ним. После нескольких минут спора политик согласился, его задержали.

За несколько минут до задержания Навальный заявил, что прав и ничего не боится.

На задержание Навального остро отреагировали лидеры ряда стран и международные организации.

Суд по мере пресечения над политиком устроили прямо в отделении полиции, его адвокатов уведомили об этом за несколько минут до заседания. Навальный назвал происходящие "в высшей степени беззаконием".

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Автор: Олег Давыгора