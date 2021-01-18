Навального судят прямо в отделении полиции / фото скриншот

Российский оппозиционер Алексей Навальный потребовал на заседании суда против него, которое проходит прямо в в отделении полиции, пропустить в зал представителей всех СМИ.

Соответствующее видео опубликовано в его в Твиттере.

Он заявил, что это нужно для того, чтобы сделать процедуру максимально открытой и чтобы все "имели возможность наблюдать за этим удивительным абсурдом, который здесь происходит".

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По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, несмотря на то, что заседание объявлено открытым и гласным, на нем присутствуют только сотрудники пропагандистских телеканалов Life News и "Россия 24". 

Как отмечает "МБХ медиа", большинство журналистов не пускают в отдел полиции, они ждут на улице.

Задержание Навального в России

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Автор: Олег Давыгора