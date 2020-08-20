Навальный после отравления находится в коме
09:43, 20 августа 2020Мир
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Пресс-секретарь Навального сообщила, что оппозиционер находится в тяжелом состоянии
Навального госпитализировали с отравлением / фото REUTERS
Российский оппозиционер Алексей Навальный после отравления находится в коме.
Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии", - сообщила Ярмыш.
По ее словам, результатов анализов, которые взяли у Навального, до сих пор нет.
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Отравление Навального: что известно
- Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.
- Навальный находится без сознания, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.
- В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление.
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