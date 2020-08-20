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Навальный после отравления находится в коме

09:43, 20 августа 2020
Мир
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Навального госпитализировали с отравлением / фото REUTERS

Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии", - сообщила Ярмыш.

По ее словам, результатов анализов, которые взяли у Навального, до сих пор нет.

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Автор: Екатерина Лиманская

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