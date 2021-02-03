Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация с отравлением и отправкой в тюрьму Алексея Навального является "рекордом произвола для властей РФ".
Об этом он написал в своем Twitter.
Дмитрий Кулеба убежден, что Кремль необходимо заставить соблюдать "права человека и свободы".
"Отравление, затем заключение Навального - это новый рекорд произвола российских властей на фоне массовых задержаний мирных протестующих в городах РФ. Россия явно не хочет сама уважать права человека и свободы. Значит Россию нужно заставить их уважать. Это задача международного сообщества", - написал он.
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Протесты в России из-за ареста Навального
- 23 и 31 января по всей России состоялись массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
- Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. По всей стране проводились массовые задержания.
- На акциях 31 января задержаны более 5 тысяч человек - это рекордное число в новейшей истории России.
Что известно о задержании и аресте Навального в России
- Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.
- Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.
- В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
- 18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.
- 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года на реальный по делу "Ив Роше". Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.
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