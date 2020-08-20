Российские медики охарактеризовали текущее состояние Навального

Завтра будет проведен расширенный консилиум.

Российский оппозиционер и блогер Алексей Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии.

Об этом сказано в сообщении Минздрава Омской области РФ.

"Его состояние на данный момент врачами расценивается как стабильно тяжёлое", - говорится в сообщении российского ведомства, опубликованном в четверг вечером.

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Также отмечается, что были проведены телемедицинские консультации с ведущими центрами РФ, согласована тактика лечения и обследования. В реанимацию, где находится Навальный, пустили его жену.

Кроме того, на завтра анонсирован приезд в Омск ведущих анастезиологов-реаниматологов и нейрофизиологов для проведения расширенного консилиума.

Навального отравили: что известно на данный момент

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.

В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление.

Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального.

По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.

Российские СМИ сообщают, что в крови Навального обнаружили алкоголь. У оппозиционера опровергли эту информацию: "Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня" - сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

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Автор: Юрий Годован