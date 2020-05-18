"Бактерия для НАТО": Трампа обвинили в ослаблении Североатлантического альянса

В частности, в Германии Трампа обвинили в восприятии европейцев как врагов и ослаблении Североатлантического альянса.

Немецкий депутат, председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил о разрушительном влиянии президента США Дональда Трампа на НАТО. Американского лидера сравнили с "бактерией".

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

В частности, политик обвинил Трампа в восприятии европейцев как врагов и ослаблении Североатлантического альянса. Он также указал на опасность новой американской ядерной доктрины, которая предусматривает возможность превентивного использования ядерных сил.

Ранее депутат требовал вывода ядерного оружия США из Германии, за что подвергся критике со стороны партии ХДС/ХСС и главы МИД ФРГ Гайко Мааса.

Однако Мюцених пояснил, что его призыв не связан с желанием ослабить НАТО.

Ранее генсек Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО стремится к миру без ядерного оружия, но пока оно существует, организация будет оставаться ядерным альянсом.

Напомним, Столтенберг предупреждал об опасности новых российских ракет. По его словам, новые российские ракеты мобильны, их легко спрятать, и они могут достичь европейских городов в течение очень короткого времени.