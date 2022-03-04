Испанский министр особо не верит в положительное решение.

Члены НАТО на встрече 4 марта обсудят введение над Украиной бесполетной зоны после атаки россиянами Запорожской АЭС.

Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, пишет Financial Times.

Издание обращает внимание, что ночной штурм российских захватчиков Запорожской АЭС побудил президента США Джо Байдена в очередной раз призвать страну-агрессорку к немедленному прекращению огня.

Пожар на станции был ликвидирован только утром в пятницу.

По словам Альбареса, НАТО обсудит возможное вмешательство в ситуацию в Украине, включая введение бесполетной зоны, во время саммита в пятницу, 4 марта.

В то же время он добавил, что положительное решение по этому поводу остается маловероятным.

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