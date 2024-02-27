Президент Франции Эмануэль Макрон после завершения конференции по поддержке Украины сообщил, что дискутировался вопрос отправки сухопутных войск стран Запада в Украину.

Фактически, такое заявление - это перехват инициативы от формата "Рамштайн". Он происходит на уровне министров обороны и руководителей штабов, а здесь происходит выход на высший политический уровень - президентов и премьеров. Макрон и Франция в этом вопросе вступают в конкуренцию с США, и это хорошо для нас. Ведь чем больше будет конкуренции, тем больше будет мотивации помогать.

В странах ЕС уже созрело мнение, что это не какая-то локальная война, а война, которая будет иметь глобальные последствия

Когда Макрон говорит о возможности ввода войск в Украину, то говорит, прежде всего, о войсках стран-членов ЕС, и добавляет, что это обсуждается в рамках ЕС. Почему так? Можем констатировать, что в странах ЕС уже созрело мнение, что это не какая-то локальная война, а война, которая будет иметь глобальные последствия. Это, кстати, озвучивает и Макрон: мол, продолжение войны повлияет на Европу.

Также много говорится о возможном нападении России на члена НАТО. И мы все понимаем, что этот член НАТО находится не в Северной Америке, а именно в Европе. Поэтому это беспокойство, тревога, страх перед российским нападением может в дальнейшем воплотиться в такое решение [об отправке европейских войск в Украину]. Ведь, если столкновение с Россией неизбежно, то лучше вступить в него на территории Украины, чем на территории стран ЕС или НАТО.

То есть, речь идет о рациональном шаге - шаг на опережение. Если воевать, то лучше на чужой территории, чем на своей.

Ближайший год - это шанс для стран ЕС попробовать себя в роли лидера коалиции по поддержке Украины

Но стоит отметить, что страх перед этим столкновением не меньше, чем желание избежать конфликта. Поэтому в комментариях по итогам встречи говорится о сдерживании эскалации. То есть вероятный вариант с отправкой войск держится в голове "на будущее", но лучше бы до него не доводить.

Примерно такая картина сейчас, мне кажется, есть в сознании лидеров европейских государств, правительств, министров обороны. То есть, я не исключаю, что ситуация может созреть до момента, когда не Украина будет вступать в НАТО, а НАТО вступит в Украину - или как организация, или отдельными членами, или как некая коалиция Ad hoc под чьим-то лидерством. Да, пока это выглядит фантастически, но, по моему мнению, довольно перспективно.

И еще один важный вопрос: будет ли это совещание стимулировать каким-то образом США. Боюсь, что сейчас, пожалуй, еще нет. Поскольку Штаты находятся во внутриполитической борьбе, избирательная кампания в разгаре и мы знаем, что заблокирована помощь по безопасности. Пока они не решат этот вопрос, им не до других вопросов. Поэтому ближайший год - это шанс для стран ЕС попробовать себя в роли лидера коалиции по поддержке Украины.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества