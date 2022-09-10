10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце. И хотя в социальных сетях можно встретить фотографии сорокалетней давности, где еще наследник британского престола танцует гопак с украинцами (с украинским ансамблем "Говерла" в городе Дерби в 1981 году), объективно, подобными дружественными фото с официальных приемов сегодня могут похвастаться многие страны.

Де-факто, король никоим образом не влияет ни на внутреннюю, ни на внешнюю политику. Никаких практических механизмов принятия решений должность монарха не имеет. Его роль – исключительно церемониальная. А отсутствие реальных полномочий прописано в Конституции Соединенного Королевства. Отсюда и название формы правления — Конституционная монархия.

Чарльз будет поддерживать Украину, как и вся Великобритания. Естественно, он не является пророссийским. Здесь для нас ничего не поменяется в отношениях с британцами Видео дня

Таким образом, британский монарх не влияет и не способен влиять на процессы в государстве. Например, когда новый премьер-министр Лиз Трасс была избрана лидером Консервативной партии, решали они, а королева это лишь благословила.

Впрочем, Елизавета ІІ, безусловно, была политиком (ведь не секрет, что к ней на аудиенцию приезжали президенты, премьеры и так далее). И решать какие-то вопросы ей помогал именно ее моральный авторитет. Но совсем другое дело король Чарльз III, чей авторитет и рядом не стоял! Более того, всю свою жизнь он считался большим неудачником, даже королем стал лишь в 74 года.

Таким образом, сегодняшний король Соединенного королевства — лишь светская личность. Он уже давно занимается исключительно гуманитарными вопросами, но никак не практическими.

Хотя, конечно же, Чарльз будет поддерживать Украину, как и вся Великобритания. Естественно, он не является пророссийским. Здесь для нас ничего не поменяется в отношениях с британцами. Более того, рано или поздно от Чарльза III прозвучат какие-то церемониальные заявления в поддержку Украины. Но если это не будет в его первой же речи, учитывая, что нация сейчас в трауре после смерти Королевы, ничего в этом страшного нет.

Куда более весомо и показательно, что новый премьер-министр Британии Лиз Трасс совершила свой первый звонок именно президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это действительно демонстрирует, насколько сильна поддержка британцев. Ведь именно Кабинет министров Великобритании принимает решение о выделении нам финансовой, военной помощи и ее объемах.

И эти решения не могут не радовать.

Лиз Трасс уже пообещала увеличить помощь для Украины. А значит, на чьей бы голове не была корона, отношения Киева с Лондоном становятся только крепче.

Максим Яли, кандидат политических наук, профессор Национального авиационного университета, член-корреспондент Академии политических наук Украины