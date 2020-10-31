Премьер Армении Никол Пашинян направил письмо российскому президенту Владимиру Путину с подробной информацией о конфликте в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает МИД Армении.
Читайте такжеПолсотни исламских радикалов устроили погром в одной из церквей Вены
Отмечается, что Пашинян описал якобы переброску иностранных террористов с Ближнего Востока и их участие в боевых действиях Нагорного Карабаха.
"Премьер обратился к президенту РФ для немедленного проведения консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую РФ может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией и статьей 2 "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года", – говорится в сообщении.
Что говорят в Азербайджане
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что они против вмешательства третьих стран в конфликт в Нагорном Карабахе.
«Мы не хотим вовлечения какой-либо из третьих стран. Мы также не видим возможности в привлечении какой-либо страны. Поскольку все соседние страны – наши партнеры и друзья», - сказал он.
Позиция России
Как пишет Интерфакс-Азербайджан, Москва согласилась на поддержку Еревана, но только в случае, если боевые действия будут происходить непосредственно на территории Армении.
Накануне главы МИД Азербайджана и Армении договорились о дальнейших шагах для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. После шестичасовых переговоров стороны решили не стрелять по гражданскому населению региона.
До этого неоднократно договаривались о прекращении огня, однако сразу нарушали режим, обвиняя друг друга в обстрелах.
Бои в Нагорном Карабахе: что происходит в регионе
- Новая эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и провокациях.
- В Армении заявили о наступлении ВС Азербайджана на Нагорный Карабах, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию.
- В Азербайджане заявили, что в ходе успешного наступления взяли под контроль несколько сел Нагорного Карабаха, но в Армении эту информацию отрицали.
- Обе стороны заявляют, что нанесли противнику страшные потери, насчитывающие сотни убитых и десятки уничтоженных единиц боевой техники.
- В ночь на 10 октября главы МИД обеих стран договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе с 12:00 в гуманитарных целях: стороны должны были обменять военнопленных, удерживаемых лиц и тела погибших. Несмотря на это, боевые действия продолжаются. Стороны обвиняют друг друга в срыве перемирия.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram