В бразильском городе Форталеза в субботу прогремел взрыв на заводе по упаковке кислорода. Пострадали 4 человека.
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Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Reuters. Владеющая фабрикой компания White Martins заявила, что инцидент не навредил производству кислорода в регионе. Компания расследует инцидент и ищет новое место для заправки кислородных баллонов.
В сети тем временем публикуют видео с места событий. На них можно видеть, что взрыв привел к значительным разрушениям.
Отмечается, что бразильские больницы испытывают нехватку кислорода на фоне новой волны эпидемии COVID-19.
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