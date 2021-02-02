В центре вакцинации на Кипре произошел взрыв / фото Cyprus Mail
В пригороде столицы Кипра Никосии произошел взрыв в центре COVID-вакцинации населения.
Неизвестные заложили в задней части здания взрывное устройство малой мощности, предположительно, использовав канистры с газом, сообщает Cyprus Times.
О пострадавших во время взрыва пока не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и пожарной службы, центр взят в оцепление. Полиция занимается расследованием инцидента.
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