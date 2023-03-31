В Польше разоблачили крупнейшую за последний год шпионскую сеть РФ. По словам заместителя министра - координатора по спецслужбам Польши Станислава Жарина, по делу задержаны 12 человек. Представители польских спецслужб утверждают, что российские агенты следили за поставками Украине западного вооружения и готовили диверсии на железнодорожных путях.

Информация о первых шестерых задержанных по делу о шпионской сети появилась еще в середине марта, когда на железнодорожных путях были найдены скрытые камеры. Польская радиостанция RMF FM сообщила, что агенты РФ могли снимать движение поездов на участках в Подкарпатском воеводстве и окрестностях аэропорта Ясенка возле Жешува.

Однако нет ничего удивительного, что агентурная сеть РФ распространена именно в Польше, ведь России важно знать, какое именно оружие транспортируется в Украину. В Кремле пытаются любыми способами узнать, какие типы оружия и в каком количестве передают нам партнеры. То есть, их интересует именно информация. Поэтому, в данном случае, речь идет о задержании агентурной сети разведывательного характера.

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Но этот случай интересен тем, что было арестовано сразу более десятка российских агентов. Соответственно, у них, скорее всего, был сигнал о подготовке к чему-то серьезно. Речь действительно могла идти о большой диверсии на железнодорожных путях. И, если они получили задание остановить движение на железной дороге, могли это реализовать по двум сценариям.

Первый - это могла быть диверсия с подрывом путей. Он довольно реален, ведь для повреждения железнодорожного пути не нужно много усилий, сделать это можно даже не используя взрывчатку. Так что это может быть реальной угрозой. К счастью, на этот раз польские спецслужбы сыграли на предубеждение.

В ЕС полно маргинальных политических сил, которые финансируются Россией, а в каждом европейском городе есть россияне-мигранты, которые готовы присоединиться к антиукраинским протестам

Второй сценарий не так прост. Например, это могла быть организация какого-то протеста против помощи Украине, во время которого были бы перекрыты транспортные пути - автомобильные дороги или железнодорожные пути. И хотя, на мой взгляд, последний сценарий было бы очень трудно реализовать в Польше, учитывая ее русофобские настроения в обществе (в этой стране на такое была бы способна разве какая-то пророссийская группа маргиналов, которых быстро арестует полиция), именно такой сценарий (с антиукраинскими протестами) уже начинает реализовываться агентами РФ в европейских странах со значительным количеством российского лобби.

Например, уже достаточно долгое время риторику типа "не кормить Украину" и "прекратить поставлять Украине вооружение" используют представители политической силы "Альтернатива для Германии". Они критикуют Бундестаг за отправку Украине вооружения. Мол, эта техника нужна бундесверу. Таким образом они пытаются влиять на поставки вооружения нам.

Это возможно потому, что в ЕС полно маргинальных политических сил, которые финансируются Россией, а в каждом европейском городе есть россияне-мигранты, которые готовы присоединиться к антиукраинским протестам.

Например, в Бельгии существует большое количество сепаратистских клубов, которые выступают за независимость того или иного региона, часть из них получает деньги от Кремля. Не брезгует российским финансированием и партия Мари Лепен во Франции. А в Италии есть "Лига Севера", которая получала российские средства во время предвыборной кампании…

Таким образом, к сожалению, интеграция российского капитала и агентуры РФ в Европе является достаточно масштабной. Однако здравый смысл пока побеждает. Поэтому мы видим, что Европа все-таки поддерживает Украину, а спецслужбы работают на предубеждение диверсий РФ.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"