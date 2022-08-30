Между Китаем и США готовится глобальная сделка, считает Фейгин.

Джо Байден и Си Цзиньпин могут договориться о судьбе России в контексте интересов Китая.

Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин в интервью "ГРОШІ".

"Мир уже договаривается за вычетом Путина. Они его уже не берут в расчет в качестве существенной части этого уравнения. А потом нужно внимательно следить за тем, как будут идти договоренности Китая и Вашингтона. Там что-то происходит, какая-то глобальная сделка готовится. Что-то Китай получит от США – именно по части России. Они (Байден и Цзиньпин – УНИАН) договорились, что будут встречаться на "двадцатке". У них будет двусторонняя встреча большая. Они могут поговорить и пять часов. Они потом, возможно, обменяются визитами, это я так предполагаю. … Договорятся о торговом соглашении", – уверен Фейгин.

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Правозащитник уверен, что будут обсуждаться "те темы, которые никак не решаются".

"Они много о чем договорятся. А подспудно – о судьбе России в контексте интересов Китая. Мы все время видели даже на протяжении 2021 года разговоры, что "мы должны договориться с Россией, чтобы не дать расти Китаю". Последний год, может, чуть меньше, дал понимание, что Китай очень сильно, недооцененно зависим от западных технологий, денег, инвестиций. Выяснилось, что там не такая стабильная ситуация. Стоит вырвать стерженек с занятостью, инвестициями, технологиями, компаниями, производства вывести оттуда, и там начинаются проблемы. И они пока может преодолимые, а через какое-то время могут быть непреодолимыми. И Китай сделал свой выбор, в каком-то смысле отодвинул свои геополитические амбиции чуть назад. А вот Москва – очень интересный приз, который может достаться. И я думаю, что, скорее всего, мы будем свидетелями такой большой сделке, что в Москве будут говорить "Пекин нас предал, это главные предатели и всегда такими были"... Отношения между Пекином и Москвой наладились всего лишь во второй половине 80-х при Горбачеве, потом как-то росли. А так-то вообще мы на грани войны были, мы же воевали на Даманском", – говорит он.

Фейгин уверен, что "в любом случае, если Москва проигрывает, все заинтересованные будут в ослаблении Путина и России предельном, Китай в том числе, в первую очередь".

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