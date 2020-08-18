Тысячи жителей Минска собрались на вечерний митинг в центре города (фоторепортаж, видео)
21:28, 18 августа 2020Мир
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Акция на площади Независимости прошла мирно и без инцидентов.
Порядка 10 тысяч жителей Минска собрались вечером на площади Независимости в центре беларусской столицы.
Об этом сообщает TUT.by.
Собравшиеся скандировали слова поддержки в адрес работников предприятий, которые принимают участие в забастовке. Некоторые из них кричали "Нам не заплатили", намекая тем самым, что участвуют в акции добровольно, в отличие от провластных митингов.
"На площади Независимости зажгли тысячи фонариков. Люди кричат "Уходи", описывают СМИ происходящее в центре Минска.
Протесты в Минске: что было ранее
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций.
- 13 августа их начали выпускать из изоляторов. По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.
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