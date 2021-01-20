6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий / фото REUTERS
Лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл обвинил Дональда Трампа в том, что он спровоцировал толпу, которая 6 января ворвалась в помещение Капитолия.
Об этом он заявил во время выступления в Сенате, пишет The Washington Post.
"Толпу кормили ложью... Ее спровоцировали президент и другие влиятельные люди, которые пытались использовать страх и насилие, чтобы остановить конкретный процесс первой ветви федерального правительства. Но мы стояли на своем, мы держались вместе и говорили, что разъяренная толпа не получит права вето над верховенством закона", - заявил он.
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Избрание Байдена президентом США и штурм Капитолия
- 6 января совместное заседание обеих палат Конгресса, во время которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроены тысячами сторонников Трампа. Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли не менее четырех человек. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.
- 7 января Конгресс США официально утвердил демократа Джо Байдена на посту следующего президента США, которую политик должен занять 20 января. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.
- Церемония вступления Джо Байдена на должность пройдет при усиленных мерах безопасности. Кроме тысяч полицейских будут задействованы более 20 тысяч солдат Национальной гвардии.
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