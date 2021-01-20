Дональда Трампа обвинили в провокации беспорядков в Вашингтоне.

Лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл обвинил Дональда Трампа в том, что он спровоцировал толпу, которая 6 января ворвалась в помещение Капитолия.

Об этом он заявил во время выступления в Сенате, пишет The Washington Post.

"Толпу кормили ложью... Ее спровоцировали президент и другие влиятельные люди, которые пытались использовать страх и насилие, чтобы остановить конкретный процесс первой ветви федерального правительства. Но мы стояли на своем, мы держались вместе и говорили, что разъяренная толпа не получит права вето над верховенством закона", - заявил он.

Избрание Байдена президентом США и штурм Капитолия

6 января совместное заседание обеих палат Конгресса, во время которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроены тысячами сторонников Трампа. Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли не менее четырех человек. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.

7 января Конгресс США официально утвердил демократа Джо Байдена на посту следующего президента США, которую политик должен занять 20 января. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.

Церемония вступления Джо Байдена на должность пройдет при усиленных мерах безопасности. Кроме тысяч полицейских будут задействованы более 20 тысяч солдат Национальной гвардии.

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Автор: Олег Давыгора