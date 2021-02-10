Вместе с кукольными персонажами бывшая первая леди будет учить малышей готовить простые домашние блюда.

Жена бывшего президента США Барака Обамы Мишель будет вести детское телешоу, а ее муж будет одним из продюсеров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Вместе с кукольными персонажами бывшая первая леди будет учить малышей готовить простые домашние блюда. По сценарию, она будет путешествовать по миру на волшебной тележке из супермаркета, и вместе с куклами открывать кухни разных стран.

Пока что запланированы 10 серий, а премьера состоится 16 марта.

Еще первой леди Мишель Обама занималась общественными программами, направленными на благополучие детей, в частности пропагандировала физическую активность и здоровое питание.

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Автор: УНИАН