Логистика структур ЧВК "Вагнер" оказалась под угрозой, и именно это заставило Пригожина из Африки отправиться в Россию.

Погибший в авиакатастрофе под Тверью глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин за несколько недель до гибели столкнулся с давлением со стороны Министерства обороны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

По словам собеседника агентства, структурам "Вагнера" запретили использовать для перелетов военные самолеты Минобороны, а затем закрыли для них авиабазу Хмеймим в Сирии, где бойцы ЧВК появились в 2015 году, до официального введения российских войск.

В результате логистика структур "Вагнера" оказалась под угрозой, и именно это заставило Пригожина из Африки отправиться в Россию, рассказал источник Bloomberg. По его словам, глава "Вагнера" вылетел в Москву с целью разрешить проблемы с Минобороны. Но 23 августа его бизнес-джет потерпел катастрофу в 50 км от резиденции Владимира Путина на Валдае, похоронив семь пассажиров и трех членов экипажа, находившихся на борту.

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Судьба ЧВК "Вагнер" - детали

Президент россии Владимир Путин стремится взять под свой контроль обширные операции ЧВК "Вагнер" в Африке и на Ближнем Востоке.

Как пишет Bloomberg, по словам человека, близкого к Минобороны, и еще двух человек, близких к ЧВК, руководство операциями "Вагнера" в Центральноафриканской Республике будет возложено на связанную с Минобороны подрядную организацию.

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