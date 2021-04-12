Канцлер Германии должна была получить прививку в центре вакцинации на территории бывшего аэропорта Темпельхоф.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отложила запись на вакцинацию от COVID-19.

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Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на газету Bild. Как отмечается, Меркель должна была получить прививку от коронавируса в центре вакцинации на территории бывшего аэропорта Темпельхоф. Центр прививок использует вакцину AstraZeneca.

СМИ допускают, что канцлер отменила запись на прививку из-за присутствия на закрытом заседании блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, на котором должны были присутствовать лидеры Армин Лашет и Маркус Зедер. Оба лидера партии заявили о своей готовности возглавить предвыборный список немецких консерваторов на предстоящих выборах в Бундестаг.

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Автор: Дмитрий Захаров