Задержанных лиц считают причастными к ряду преступлений.

Полиция Италии провела 49 арестов в рамках мафиозного клана "Ндрангета", центром которого считается южный регион Калабрия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Аресты осуществили в понедельник, 18 января во десятку итальянских городов. Задержанных считают причастными к ряду преступлений, в частности, наркоторговли, незаконного владения оружием, вымогательстве, покушениях на убийство и даже подкупе избирателей.

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Среди арестованных оказался и мэр Розарно, города в Калабрии, Джузеппе Ида - его поместили под домашний арест. Подозревают, что он мог быть избран в 2016 году при поддержке местного клана "Пизано".

Под домашний арест поместили и еще одного чиновника из Розарно, Доменико Скриву.

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Автор: УНИАН