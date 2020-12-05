Список состоит из пяти основных категорий: политика, бизнес, развлечения, финансы, наука и технологии.

Агентство Bloomberg составило список из 50 человек, которые достигли наиболее выдающихся достижений в своей сфере в этом году.

Читайте такжеThe Economist: В 2021 году будет десять тенденций, за которыми стоит следитьСписок состоит из пяти основных категорий: политика, бизнес, развлечения, финансы, наука и технологии. Еще в одну категорию вошли люди, чье включение в список главных людей «никого не удивит».

Политика:

Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем выборов президента Беларуси;

Луис Лакалье Поу, президент Уругвая;

Алисия Гарза, Патрис Каллорс и Опал Томети, основательницы движения Black Lives Matter.

Бизнес:

Аврора Джеймс, основательница проекта Fifteen Percent Pledge;

Страйв Масайиа, основатель Econet Group;

Рид Хастингс, глава Netflix.

Развлечения:

Билли Айлиш, певица;

Селеста Барбер, актриса;

Донна Лэнгли, глава Universal Filmed Entertainment Group.

Финансы:

Кристалина Георгиева, директор Международного валютного фонда;

Байжа Бхатт и Владимир Тенев, сооснователи финансовой компании Robinhood;

Джейн Фрейзер, с 2021 года станет руководителем Citigroup — первой женщиной—руководителем крупного американского банка.

Наука и технологии:

Зенг Юкун, глава Contemporary Amperex Technology;

Гвинн Шотвелл, президент SpaceX;

Тим Брэй, бывший вице-президент Amazon;

Энтони Фаучи, главный иммунолог Белого дома.

В категорию людей, чье включение в этот список «никого не удивит», попали президент США Дональд Трамп и новоизбранныйизбранный президент Джо Байден, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и папа римский Франциск. Также в эту категорию попали основатель Amazon Джефф Безос, глава Apple Тим Кук, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, глава Facebook Марк Цукерберг, передает kommersant.

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Автор: УНИАН