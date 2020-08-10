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Лукашенко сделал первое заявление после протестов в Беларуси

10:31, 10 августа 2020
Мир
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Александр Лукашенко / фото REUTERS

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе посещения ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" сделал первое заявление после протестов в стране, прошедших в ночь на 10 августа.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. "Политика одна должна быть — люди", - заявил глава Беларуси.

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