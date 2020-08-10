Лукашенко сделал первое заявление после протестов в Беларуси
10:31, 10 августа 2020Мир
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Глава Беларуси "не объявлялся" со вчерашнего дня.
Александр Лукашенко / фото REUTERS
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе посещения ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" сделал первое заявление после протестов в стране, прошедших в ночь на 10 августа.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash. "Политика одна должна быть — люди", - заявил глава Беларуси.
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- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 августа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.
- Согласно результатам национального экзит-пола, действующий президент Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов.
- После обнародования данных экзит-пола тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В Минске силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями. Появилась информация о первых жертвах.
- Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.
- Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.
- По данным правозащитного центра "Весна", в день президентских выборов в Беларуси, по предварительной информации, были задержаны 170 человек.
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