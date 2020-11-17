15 ноября силовики разрушили на «Площади перемен» в Минске стихийный мемориал памяти активиста Романа Бондаренко.

Александр Лукашенко дал распоряжение «навести порядок в Минске». Ему не нравятся стихийные мемориалы, которые создают минчане в память о погибших протестующих.

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Как сообщает «БЕЛТА», такое заявление Лукашенко сделал на совещании с руководством органов власти и силовых структур белорусского режима.

Лукашенко прокомментировал, в частности, разрушение силовиками в Минске стихийного мемориала памяти погибшего протестующего Романа Бондаренко. По его словам, подобные мемориалы служат радикализации общества.

«Эти пункты, дворы становятся, уже стали, местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит их срезает. Начинаются потасовки, драки. И, как результат, то, что произошло на одной из спортивных площадок…Это я лично давал команду построить здесь спортивную площадку для детей. Они ее превратили в кладбище», - заявил он.

По словам Лукашенко, на самом деле городские службы не разрушили, а «аккуратнейшим образом» вывезли мемориал на кладбище.

«Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан. Поэтому мемориалов, о которых постоянно заявляют, как будущего гражданской войны в Минске тоже не будет", - продолжил глава режима.

Лукашенко рассказал, что поручил городской власти разработать проект постановления, направленный на «наведение порядка в Минске».

Как сообщает TUT.by, 15 ноября силовики разрушили на «Площади перемен» в Минске стихийный мемориал памяти активиста Романа Бондаренко. Он погиб 12 ноября после избиения силовиками. На видео

Разрушение мемориала осудили представители католической и православной церквей в Беларуси.

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Автор: Дмитрий Захаров