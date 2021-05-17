Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь", который вносит изменения в законы, регулирующие деятельность органов внутренних дел и ряда иных правоохранительных органов и военизированных организаций.
В частности, как сообщает "БелТа", закон наделяет органы внутренних дел правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.
Кроме того, документ предусматривает, что сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за вред, причиненный в результате применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов.
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Также в законе конкретизируются основания для проведения личного досмотра граждан, досмотра находящихся при них вещей, транспортных средств. К примеру, разрешается проведение такого досмотра при задержании.
Сотрудникам органов внутренних дел дается право запрещать гражданам осуществление видеозаписи, кино- и фотосъемки для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности, а также запрещать вести звуко- и видеозапись окружающей обстановки, в том числе граждан при исполнении служебных обязанностей.
Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.
Выборы и протесты в Беларуси
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента - Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси "расшатывают извне", в частности из Польши, Литвы, Украины и США.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября прошлого года в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская вынуждена была покинуть Беларусь из-за политических преследований.
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