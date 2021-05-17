Он подписал закон, который расширяет возможности правоохранителей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь", который вносит изменения в законы, регулирующие деятельность органов внутренних дел и ряда иных правоохранительных органов и военизированных организаций.

В частности, как сообщает "БелТа", закон наделяет органы внутренних дел правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.

Кроме того, документ предусматривает, что сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за вред, причиненный в результате применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов.

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Также в законе конкретизируются основания для проведения личного досмотра граждан, досмотра находящихся при них вещей, транспортных средств. К примеру, разрешается проведение такого досмотра при задержании.

Сотрудникам органов внутренних дел дается право запрещать гражданам осуществление видеозаписи, кино- и фотосъемки для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности, а также запрещать вести звуко- и видеозапись окружающей обстановки, в том числе граждан при исполнении служебных обязанностей.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента - Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси "расшатывают извне", в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября прошлого года в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская вынуждена была покинуть Беларусь из-за политических преследований.

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Автор: Катерина Комолова