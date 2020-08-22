"Это ваши люди": Лукашенко призвал простить силовиков, издевавшихся над протестующими
17:26, 22 августа 2020Мир
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Многочисленные сообщения и свидетельства о насилии со стороны белорусских силовиков он называет фейками.
Лукашенко хочет, чтоб белорусы простили силовиков / фото REUTERS
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что силовиков, которые избивали и стреляли по протестующим, нужно простить.
Читайте такжеПоявилось видео пыток задержанных в минском изоляторе (18+)Как заявил он 22 августа на митинге в Гродно перед своими сторонниками, сделать это следует, «даже если они где-то ошиблись»:
«Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? Не громите этих людей! Даже если они где-то ошиблись, простите их».
Лукашенко утверждает, что многочисленные сообщения и свидетельства о насилии со стороны белорусских силовиков – это фейки.
«Пройдет время – мы спокойно скажем вам и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей», – сказал он.
Протесты в Беларуси
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 августа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.
- После обнародования данных экзит-пола, согласно которых побеждает Лукашенко, тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.
- Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.
- По данным правозащитного центра «Весна», только в день президентских выборов в Беларуси, по предварительной информации, были задержаны более 200 человек.
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