"Это ваши люди": Лукашенко призвал простить силовиков, издевавшихся над протестующими

Многочисленные сообщения и свидетельства о насилии со стороны белорусских силовиков он называет фейками.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что силовиков, которые избивали и стреляли по протестующим, нужно простить.

Читайте такжеПоявилось видео пыток задержанных в минском изоляторе (18+)Как заявил он 22 августа на митинге в Гродно перед своими сторонниками, сделать это следует, «даже если они где-то ошиблись»:

«Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? Не громите этих людей! Даже если они где-то ошиблись, простите их».

Лукашенко утверждает, что многочисленные сообщения и свидетельства о насилии со стороны белорусских силовиков – это фейки.

«Пройдет время – мы спокойно скажем вам и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей», – сказал он.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 августа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

После обнародования данных экзит-пола, согласно которых побеждает Лукашенко, тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.

По данным правозащитного центра «Весна», только в день президентских выборов в Беларуси, по предварительной информации, были задержаны более 200 человек.

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Автор: Катерина Шварц