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"Это ваши люди": Лукашенко призвал простить силовиков, издевавшихся над протестующими

17:26, 22 августа 2020
Мир
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Лукашенко хочет, чтоб белорусы простили силовиков / фото REUTERS

Читайте такжеПоявилось видео пыток задержанных в минском изоляторе (18+)Как заявил он 22 августа на митинге в Гродно перед своими сторонниками, сделать это следует, «даже если они где-то ошиблись»:

«Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? Не громите этих людей! Даже если они где-то ошиблись, простите их».

Лукашенко утверждает, что многочисленные сообщения и свидетельства о насилии со стороны белорусских силовиков – это фейки.

«Пройдет время – мы спокойно скажем вам и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей», – сказал он.

Протесты в Беларуси

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Автор: Катерина Шварц

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