Лукашенко обвинил своего главного оппонента на выборах в коррупции

Оппонент Лукашенко опроверг обвинения в свою сторону.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил своего основного политического конкурента Виктора Бабарико в коррупции.

Об этом пишет Громадське со ссылкой на Reuters.

Сделал это Лукашенко после обысков 11 июня в офисах белорусского подразделения российского «Газпромбанка» по делу об уклонении от уплаты налогов. Его главой раньше был Бабарико.

Оппонент Лукашенко опроверг обвинения в свою сторону. Он говорит, что рейд провели, чтобы надавить политически.

В то же время Лукашенко отвергает заявления о том, что обыски связаны с выборами.

«Больше всего меня поражает то, что этот негодяй, я не могу назвать его по-другому, говорит: "Я не имею к этому никакого отношения (уголовного дела по неуплате налогов, - ред.)". Именно они виновны ... Смотрите, они были не только его заместителями. Они одна банда », — заявляет Лукашенко.

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Отметим, Виктора Бабарико считают основным конкурентом Лукашенко на президентских выборах, которые должны состояться 9 августа. Он имеет тесные связи с Россией.

Напомним, 31 мая в Беларуси прошли массовые акции в поддержку оппозиционных кандидатов. Власти страны задержали одного из самых известных оппозиционеров Николая Статкевича.

После этого Лукашенко заговорил о «майданутых» в Беларуси, которые устраивают акции протеста, и заявил, что никаких майданов в стране не будет. А еще принял решение об отставке правительства и уже через день назначил новое.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В них примет участие и действующий президент Александр Лукашенко. Он баллотируется уже на шестой срок.

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