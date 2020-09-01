Лукашенко заявил, что никогда не отворачивался от России.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за продолжение тесного сотрудничества с Россией.

Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов при посещении Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания, передает БЕЛТА.

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Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Россия продолжат тесное сотрудничество, как это происходило ранее. Хотя в последнее время и звучало мнение, что отношения между странами стали прохладнее. На это указал и Лукашенко во время обращения с Посланием к белорусскому народу и парламенту.

"В Послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с Президентом (России. – прим. БЕЛТА) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее отечество, - сказал глава государства. - Наше общее отечество, где живут два народа от одного корня. Это отечество от Бреста до Владивостока".

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Россию связывают, в том числе, тесные кооперационные, производственные связи. Часть отечественной экономики связана с поставками сырья, комплектующих из России, тем самым давая заказы и работу для российских предприятий.

"Никогда я не отворачивался от России. Я опытный человек. Я же понимаю, что у нас очень сильно увязана производственная цепочка. Это чисто медийная выдумка, что Лукашенко повернулся на запад", – сказал он.

Протесты в Беларуси: хроника событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

19 августа лидеры стран-членов ЕС договорились ввести санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

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Автор: Андрей Василюк