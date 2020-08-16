Лукашенко припугнул белорусов "гусеницами НАТО" и "чернокожими солдатами"
14:39, 16 августа 2020Мир
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Белорусский президент посетовал, что Украина примкнула к странам НАТО в вопросе выборов.
Лукашенко опасается "белобрысых солдат НАТО" / REUTERS
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе провластного митинга пригрозил собравшимся диктатом стран НАТО.
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«Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Литва, Латвия Польша и наша родная Украина приказывают провестиинам новые выборы. Если мы пойдём на поводу, мы погибнем как государство и как нация», - заявил он.
«Нам предлагают новую власть, солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой - неужели вы этого не видите? Это без меня - я никогда не пойду на слом нашего государства», - заключил Лукашенко.
Протесты в Беларуси: что происходит
- Оппозиция анонсировала на сегодня проведение самого масштабного марша свободы в истории страны. Мероприятие в Минске начнется с проспекта Независимости, участники пройдут по центральным улицам и площадям. Марш состоится и в других городах и населенных пунктах страны.
- В свою очередь, власть устроила в центре Минска крупный провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию "добровольно-принудительно" свозили бюджетников со всей страны.
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.
- В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.
- В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.
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