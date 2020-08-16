Лукашенко припугнул белорусов "гусеницами НАТО" и "чернокожими солдатами"

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе провластного митинга пригрозил собравшимся диктатом стран НАТО.

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«Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Литва, Латвия Польша и наша родная Украина приказывают провестиинам новые выборы. Если мы пойдём на поводу, мы погибнем как государство и как нация», - заявил он.

«Нам предлагают новую власть, солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой - неужели вы этого не видите? Это без меня - я никогда не пойду на слом нашего государства», - заключил Лукашенко.