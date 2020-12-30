Лукашенко выступил перед силовиками Беларуси.

Александр Лукашенко заявил, что откажется от власти в Беларуси в случае потери поддержки со стороны силовиков.

Об этом он сказал во время выступления перед бойцами "ОМОНа", передает Телеграм-канал "Пул Первого".

"Если бы люди в погонах зря ели хлеб, если бы в те августовские дни вы дрогнули - мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще жили ли бы мы, существовала ли бы эта страна? Пока последний "омоновец" мне не скажет уходить - я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу", - заявил Лукашенко.

Выборы и протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результатов выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Юрий Годован