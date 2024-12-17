Заявления министра обороны России Андрея Белоусова на коллегии ведомства с участием российского диктатора Владимира Путина - продолжение старой риторики россиян.

Когда из Кремля в очередной раз звучат слова о возможности военного конфликта с НАТО в Европе в ближайшие 10 лет, трудно сказать, осознает ли Европа посыл России: следующей после Украины может быть какая-то из стран ЕС. Вероятно, к подобным словам надо было прислушиваться еще тогда, когда более 15 лет назад Путин объявил свою враждебную позицию к Западу и странам НАТО. И если бы Запад адекватно действовал в Грузии и позже в Украине, когда происходила аннексия Крыма и оккупация части Донбасса, сейчас мы бы не говорили об угрозе для Европы, если Россию не остановить.

Вместе с тем, заявления Путина, что Запад "доводит Россию до красной черты" и Москва не может не отвечать, повод для очередных шуток. Во-первых, опять ничего нового - еще советские пропагандисты пугали общество "капиталистами", страшными США и их "прихвостнями". Во-вторых, наконец, надо было бы показать, где проходят те придуманные "красные линии", потому что РФ на все действия против нее не давала ожидаемой реакции. Впрочем, отдельные запугивающие месседжи России имеют отклик в мире, в частности, заходят некоторым участникам БРИКС.

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Рассказы же о серийном выпуске ракеты "Орешник", который начнется в ближайшее время, выглядят странными и демонстрируют тотальную лживость Путина. Напомню, он недавно заявлял, что ракета, которая была запущена по Украине, это серийный образец. И что в дальнейшем бомбардировки будут продолжаться. Причем, под угрозой таких ударов находятся те, кто поддерживает нашу страну. Теперь оказывается, что производство "Орешника" только должно состояться... Еще один повод напомнить миру, что не стоит принимать за правду то, что говорит Путин.

Такая же ложь прозвучала и по поводу серьезного пополнения российской армии - ежедневно более чем на тысячу человек. Да, нам есть, против кого воевать, потому что враг продолжает лезть на наши территории. Но это - очень условная цифра, в разный период количество мобилизованных разное. И надо еще понимать, какими методами в РФ привлекали "добровольцев".

К примеру, зеков в вооруженных силах России сейчас стало меньше, потому что большинство тех, кто хотел, могли воевать, были забраны еще "Вагнером". Кроме того, часть тех, кого россияне называют добровольцами, это солдаты срочной службы, которых они манипуляциями и обманом заставляют подписывать контракт. И даже несмотря на то, что территория РФ довольно большая и население в несколько раз многочисленнее, чем в Украине, в России, как в СССР рисуют красивые цифры "добровольцев".

Но из всех этих заявлений руководства России стоит понять одно: Кремль не готов к переговорам.

Для этого еще не сложились условия.

Поэтому борьба продолжается. И для Украины она заключается в том, что либо мы сохраним свою независимость и выживем, либо победят россияне и большинства населения просто не будет - часть будет уничтожена в ходе боевых действий, часть выселена, а лояльные будут не жить, а выживать. Жизнь на оккупированных территориях Украины показывает, что никаких перспектив замириться на российских условиях нет. Поэтому - или мы подчиняемся и Кремль будет делать с украинцами, что захочет, или воюем до конца.

Также для нас важно, чтобы Украину не начали забывать из-за событий в Сирии, как это было в прошлом году во время террористического нападения на Израиль.

На мой взгляд, как минимум до марта ситуация не изменится. Призывы отдельных мировых политиков, чтобы Украина уступила территории России ради мира, воспринимаются далеко не всеми. Да и эта пропаганда не решает вопрос. Россияне будут продолжать давить на всех фронтах, особенно в ближайший месяц - до инаугурации Трампа. Условно, в конце января Россия может сторговаться на какое-то условное перемирие, чтобы Трамп мог показать себя "миротворцем". Однако это не остановит боевые действия.

С 25 марта в РФ изменятся правила мобилизации - будут более жесткие требования к бронированию, не будут мобилизовать только силовиков и работников ВПК. Но усиление призыва в России - еще одно подтверждение, что никакие "красные линии" не существуют - РФ не планирует останавливаться.

Ярослав Чорногор, директор программы российских и белорусских студий аналитического центра "Украинская призма"