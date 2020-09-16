Американец выиграл джекпот / Фото Мировые лотереи
Американец 73-летний Джеймс Диппольд 20 лет играл в лотерею, используя одинаковую комбинацию чисел, и сорвал джекпот в 2 млн долл.
Водитель школьного автобуса поучаствовал в розыгрыше Powerball от 26 августа, сообщает UPI.
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Победитель заявил, что уйдет на заслуженный отдых и купит легендарный американский маслкар, о котором мечтал с 1960-х годов. Магазин, где Диппольд купил выигрышный билет, получит 5 тысяч долл. в качестве бонуса.
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