Мужчина сорвал джекпот в 2 млн долл.

Американец 73-летний Джеймс Диппольд 20 лет играл в лотерею, используя одинаковую комбинацию чисел, и сорвал джекпот в 2 млн долл.

Водитель школьного автобуса поучаствовал в розыгрыше Powerball от 26 августа, сообщает UPI.

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Победитель заявил, что уйдет на заслуженный отдых и купит легендарный американский маслкар, о котором мечтал с 1960-х годов. Магазин, где Диппольд купил выигрышный билет, получит 5 тысяч долл. в качестве бонуса.

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Автор: Наталия Печиборщ